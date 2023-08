South Park: Snow Day! angekündigt – aber es wird wohl ganz anders als die beliebten Vorgänger

Es wird mal wieder Zeit für ein neues South Park, oder? South Park: The Stick of Truth und South Park: The Fractured But Whole wurden von Fans und Kritik gut aufgenommen. Und schon im August 2022 deutete THQ Nordic beim letzten Showcase ein neues Spiel an.

Die South Park Digital Studios, THQ Nordic und Question Games enthüllten South Park: Snow Day! für PCs, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch beim abendlichen THQ Nordic Digital Showcase 2023.

Zu sehen gab es dabei einen ersten Teaser-Trailer des „coolsten 4-player Koop-Game in 3D“. Wer die RPG-Vorgänger sehr mochte, muss sich also wohl auf eine ganz andere Spielbarkeit einstellen. Mehrspieler steht wohl im Vordergrund.

Begleitet Cartman, Stan, Kyle und Kenny, in dreidimensionaler Glorie, um den magischsten Tag im Leben eines jeden Kindes zu feiern – einen Schnee-Tag! Schnappt euch bis zu drei Freune und kämpft euch durch die schneebedeckten Straßen von South Park auf der Quest die Welt zu retten und einen Tag ohne Schule zu genießen.

Geplant ist die Veröffentlichung 2024.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer an:

Bildmaterial: South Park: Snow Day!, THQ Nordic, South Park Digital Studios, Question Games