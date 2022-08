South Park: THQ Nordic deutet Entwicklung des nächsten Videospiels an

Zum Ende des THQ Nordic Showcase hat THQ die Entwicklung eines neuen Videospiels zu South Park angedeutet. Es wäre die nächste Videospieladaption nach South Park: The Stick of the Truth und South Park: The Fractured But Whole. Beide Spiele wurden von Fans und Kritik gut aufgenommen.

Die beiden modernen South-Park-Spiele entstanden unter der Anleitung von Ubisoft, entwickelt wurden The Stick of the Truth von Obsidian Entertainment und The Fractured But Whole von Ubisoft San Francisco.

Bildmaterial: South Park, THQ Nordic