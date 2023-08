Alone in the Dark: Die beiden Helden des Reboots haben euch etwas zu sagen

THQ Nordic hat zwei neue Videos zu Alone in the Dark veröffentlicht. Am 25. Oktober soll die Neuinterpretation erscheinen – das ist ja auch nicht mehr so lange hin. Die Videos widmen sich in Nahaufnahme den beiden Helden des Reboots.

Serien- und Filmfans werden die ProtagonistInnen erkennen – Harwood wird nämlich von Jodie Colmer (bekannt etwa aus Killing Eve) und Carnby von David Harbour (Stranger Things) verkörpert. Die SchauspielerInnen leihen den Figuren ihre Stimme, Aussehen und Schauspiel.

Die beiden Protagonisten des bald erscheinenden Horror-Games Alone in the Dark haben ein paar Worte zu sagen, also hören wir doch mal rein, was Emily Hartwood (Jodie Comer) und Edward Carnby (David Harbour) mitzuteilen haben …

Jodie Comer ist Emily Hartwood:

David Harbour ist Edward Carnby:

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive