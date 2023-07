Die Otome-Visual-Novel Sympathy Kiss erscheint 2024 im Westen für Switch

Idea Factory bringt die Visual Novel Sympathy Kiss für Nintendo Switch in den Westen. Der Titel soll sowohl digital als auch physisch Anfang 2024 erscheinen und japanische Synchronisation sowie englische Texte bieten. Sympathy Kiss erschient ursprünglich am 17. November 2022 in Japan.

Wir übernehmen das Leben der Karrierefrau Akari Amasawa. Sie arbeitet als App-Entwicklerin bei Estario, ist mit ihrem Job aber nicht zu 100 Prozent zufrieden. Deshalb ergreift sie die Chance, zum Estarci-Team zu wechseln, das sich mit der Rettung einer News-App beschäftigt, die zwar stark launchte, aber dann auch stark nachließ.

Dort wird sie mit sechs potenziellen Lovern zusammengeschmissen, aus denen sich die große Liebe entwickeln kann. Wir können bei wichtigen Entscheidungen zwei unterschiedliche Emotionen wie Freude oder Wut auswählen, die die Ausgänge von Dialogen bestimmen. So gibt es mehrere Enden, die wir im Spiel erleben können.

Es gibt außerdem kein Work/Life-, sondern ein Work/Love-System: Mit jeder Entscheidung ernten wir Love- oder Work-Punkte und entscheiden uns so, ob wir die Karriere oder die Liebe priorisieren.

Die Jungs aus Sympathy Kiss im Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sympathy Kiss, Idea Factory International