Versteckte Hinweise auf neue amiibo-Figuren zu Zelda: Tears of the Kingdom entdeckt

In der Hoffnung auf neue Erkenntnisse, schreiben es sich Dataminer aktuell auf die Fahne, sich durch den Datendschungel von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu wuseln.

Mit Erfolg, wie es scheint. Immerhin deckte man nun zwei im Spiel bislang ungenutzte Stoffe für Links Paragleiter auf. Und die könnten auf neue amiibo-Figuren hindeuten, die noch gar nicht angekündigt sind.

Neue amiibo auf dem Weg?

Solltet ihr schon etwas länger auf abenteuerliche Reisen sein, dürftet ihr auch schon beim Dorf Hateno vorbeigekommen sein. Hier können SpielerInnen ihre Ausrüstung einfärben – oder auch ihren Paragleiter mit neuem Stoff bespannen.

Diverse Stoffe finden sich im Spiel – viele sind aber auch exklusiv an amiibo-Figuren der Zelda-Reihe gebunden. YouTuber Lootward hat kürzlich ein Video hochgeladen, indem alle verfügbaren Paragleiter-Stoffe präsentiert werden. Unter den stolzen 53 Stoffen finden sich dabei zwei Stoffe, die bislang nicht im Spiel zu finden sind.

Lootward betitelt sie als „Princess Zelda“ (Minute 3:10) und „Gerudo King“ (Minute 3:35). Offensichtlich sind die Stoffe also an Zeldas und Ganondorfs Optik im neuesten Ableger angelehnt. Die Fansite Universo Zelda führt zudem aus, dass die zwei ungenutzten Stoffe an die Amiibo IDs 1049 und 1050 geknüpft seien.

Der „Tears of the Kingdom“-Link-amiibo habe im Vergleich dazu die ID 1048. Es wirkt also nicht unwahrscheinlich, dass Nintendo auch Zelda und Ganondorf einen entsprechenden „Tears of the Kingdom“-amiibo spendieren könnte. Besonders auf Ganondorf freuen sich Zelda-Fans.

Schon in „Breath of the Wild“ fügte Nintendo freischaltbare Gegenstände für die „Skyward Sword“- und „Majora’s Mask“-Link-amiibos hinzu, bevor diese Figuren tatsächlich erhältlich waren. Offiziell ist aber noch nichts. Ob und wann Nintendo die neuen amiibo-Figuren ankündigt, bleibt also abzuwarten.

via Eurogamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo