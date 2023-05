Diese amiibo-Boni in Zelda: Tears of the Kingdom lassen Fans in Erinnerungen schwelgen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist erschienen und bietet eine gewaltige Welt, die SpielerInnen sicher über Wochen beschäftigen dürfte. Logisch, dass diese entsprechend mit allerhand Rüstungen, Waffen und mehr gefüllt ist.

Wer trotzdem nicht genug bekommt und zufällig Zelda-amiibo in seinem Schrank stehen hat, darf sich aber über diversen – äußerst interessanten – Nachschub freuen.

amiibo-Belohnungen lassen Fans in Erinnerungen schwelgen

Hinter den Figürchen versteckt sich nämlich allerhand Ausrüstung für Link, die nostalgische Zelda-Fans in Erinnerungen schwelgen lässt. Das Scannen verschiedener Zelda-amiibo versorgt euch mit Kleidern und Waffen aus verschiedensten Ablegern der Serie. Siliconera liefert die Liste und den entsprechenden Bildbeweis.

Nachfolgend die Liste an Belohnungen:

Cap of the Hero (8-Bit Link amiibo)

Cap of Time (Ocarina of Time Link amiibo)

Epona horse mount (Twilight Princess Link amiibo, Super Smash Bros. Link amiibo)

Fierce Deity Sword (Majora’s Mask Link amiibo)

Fierce Deity Mask (Majora’s Mask Link amiibo)

Fierce Deity Armor (Majora’s Mask Link amiibo)

Fierce Deity Boots (Majora’s Mask Link amiibo)

King of Red Lions Paraglider Fabric (Wind Waker Link amiibo, Super Smash Bros. Toon Link amiibo)

Majora’s Mask Paraglider Fabric (Majora’s Mask Link amiibo)

Mask of Awakening (Link’s Awakening Link amiibo)

Mirror of Twilight Paraglider Fabric (Twilight Princess Link amiibo, Super Smash Bros. Link amiibo)

Sea-Breeze Shield (Wind Waker Zelda amiibo)

Sea-Breeze Boomerang (Wind Waker Link amiibo, Super Smash Bros. Toon Link amiibo)

Sheik Paraglider Fabric (Super Smash Bros. Sheik amiibo)

Sheik’s Mask (Super Smash Bros. Sheik amiibo)

Sword of the Hero (8-Bit Link amiibo)

Trousers of Awakening (Link’s Awakening Link amiibo)

Trousers of the Hero (8-Bit Link amiibo)

Trousers of Time (Ocarina of Time Link amiibo)

Tunic of Awakening (Link’s Awakening Link amiibo)

Tunic of the Hero (8-Bit Link amiibo)

Tunic of Time (Ocarina of Time Link amiibo)

Vah Rudania Divine Helm (Breath of the Wild Daruk amiibo)

Vah Ruta Divine Helm (Breath of the Wild Mipha amiibo)

Vah Medoh Divine Helm (Breath of the Wild Revali amiibo)

Vah Naboris Divine Helm (Breath of the Wild Urbosa amiibo)

Auch ohne amiibo

Keine amiibo-Fans? Auch nicht wild. Diverse Teile aus der Liste lassen sich nämlich auch im regulären Hauptspiel finden – sei es im Zuge von Nebenaufgaben oder eindringlicher Erkundung. Ob das für alle gelisteten Gegenstände gilt, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Übrigens bieten die meisten Zelda-amiibo auch weitere – weniger aufregende – Belohnungen. Pro Tag ist jedoch nur ein Scan je amiibo möglich. Es könnte also sein, dass ihr euch in Geduld üben müsst, ehe ihr euch die Trachten vergangener Zelda-Protagonisten überwerfen könnt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo