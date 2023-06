Neuer Sake im Stil von Persona 4 lässt sich gut zum Feierabend genießen

Nexus und Atlus veröffentlichen einen Sake, der auf Persona 4 basiert. Der Sake erscheint am 10. Juli 2023 und kann jetzt schon im Sake Tsunagi Online-Shop bestellt werden. Das alkoholische Getränk ist ein Junmai Daiginjo, also ein traditioneller japanischer Reiswein, der süßlich und fruchtig schmeckt. Der Preis beläuft sich auf 4.500 Yen – rund 30 Euro. Dafür bekommen KäuferInnen 720 ml Reiswein.

Auf dem Etikett ist Teddie zu sehen, einer der Figuren aus Persona 4. Außerdem ist das Label mit dem Konishi Liquor Store geprägt, ein Geschäft aus Persona 4. Ein weiterer Hinweis auf seine Herkunft ist der Name: Der Sake heißt „Junmai Daiginjo Yasoinaba“. Yasoinaba ist die Stadt, in die der Protagonist am Anfang des Spiels zieht.

Darum geht es in Persona 4

Als Protagonist – ein namenloser Schüler – zieht ihr aus der großen Stadt ins Städtchen Inaba, um ein Jahr bei eurem Onkel Dojima und seiner Tochter Nanako zu leben. Kurz nach eurer Anreise geschehen zwei seltsame Ereignisreihen in der Stadt. Zum einen beginnt eine mysteriöse Mordserie im Ort, die die Polizei – darunter auch Dojima – in Alarmbereitschaft hält. Zum anderen geht unter den Schülerinnen und Schülern eurer neuen Schule das Gerücht des „Mitternachtskanals“ um. Auf diesem Kanal soll an regnerischen Tagen um Punkt Mitternacht eure Seelenverwandte erscheinen.

Kurzerhand bewahrheiten sich diese Gerüchte, als ihr in Absprache mit euren neuen Freunden besagten Kanal um Mitternacht einschaltet. Allerdings ist der Ausgang anders als gedacht. Personen, die auf dem Kanal erscheinen, sterben grausam in der Realität. Von den Ereignissen mitgenommen, beschließt ihr zusammen mit euren Freunden, der Mordserie nachzugehen und den Täter zu stellen. Gleichzeitig stoßt ihr auf die mysteriöse Parallelwelt namens „TV World“. Dort tummeln sich Schattenwesen, die anscheinend in Zusammenhang mit den Morden stehen.

via Siliconera, Bildmaterial: Persona 4, Atlus/Sega/Nexus