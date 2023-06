Ubisoft Forward: Avatar, Assassin’s Creed und alle Ankündigungen auf einen Blick

Aus unterschiedlichen Gründen findet in diesem Jahr keine E3 statt. Dazu gehört vermutlich, dass es für Publisher günstiger ist, selbst digitale Veranstaltungen zu streamen, als teure Standmiete zu bezahlen. Für ein bisschen E3-Feeling hat man sich aber größtenteils geeinigt, trotzdem alles in der E3-Woche stattfinden zu lassen.

Das kann in Sachen Aufmerksamkeit gut und schlecht sein. Der gebündelte E3-Hype sorgt sicherlich dafür, dass viele Fans einschalten. Gleichzeitig kann man bei der Fülle der Informationen auch mal den Überblick verlieren und die ein oder andere Ankündigung geht möglicherweise unter.

Ubisoft veranstaltete gestern Abend das neue Ubisoft Forward. Da kommt naturgemäß relativ wenig aus Japan, aber die ein oder andere Marke ist natürlich auch für unsere LeserInnen interessant, weshalb wir euch zum Informieren und Diskutieren einen kleinen Überblick anbieten möchten.

Star Wars Outlaws

Mit Lucasfilm Games präsentierte man zunächst und wie erwartet das erste Gameplay-Material zu Star Wars Outlaws. Als die gesetzlosen Kay Vess und Nix erkundet ihr erstmals im Star-Wars-Universum eine Open-World. Star Wars Outlaws erscheint 2024 für PS5, Xbox Series und PCs über Ubisoft Connect.

Darf nicht fehlen: Assassin’s Creed

Mit Assassin’s Creed ist bei Ubisoft Forward natürlich immer zu rechnen. Hier steht aktuell Assassin’s Creed Mirage auf dem Plan. Ubisoft veröffentlichte einen neuen Story-Trailer, und ein weiteren Trailer, der neues Gameplay zeigt und einen tieferen Einblick in die Geschichte bietet.

Assassin’s Creed Mirage wird von Ubisoft Bordeaux entwickelt und stellt eine Hommage an die Serie dar, insbesondere an das erste Assassin’s Creed. Assassin’s Creed Mirage lädt dazu ein, in das prachtvolle Bagdad des neunten Jahrhunderts einzutauchen, auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters und bietet ein konzentriertes, narrativ getriebenes Action-Adventure-Erlebnis mit einer modernen Interpretation der Parkour-, Stealth- und Attentats-Gameplay-Elemente, jene Aspekte, die die Assassin’s-Creed-Marke seit über fünfzehn Jahren auszeichnen.

Darüber hinaus hatte man Assassin’s Creed Nexus VR, entwickelt von Ubisoft Red Storm, im Gepäck. Ein „AAA-VR-Titel“, der euch höchstselbst zum Meister-Assassinen macht. Im Winter 2023 soll das Spiel auf der Meta-Quest-Plattform erhältlich sein.

Außerdem hat Ubisoft eine Partnerschaft mit Level Infinite enthüllt, „einer Spielemarke, die sich darauf spezialisiert hat, qualitativ hochwertige Spiele für ein weltweites Publikum zu veröffentlichen“. Aus dieser Partnerschaft geht Assassin’s Creed Codename Jade hervor.

Avatar doch nicht verschoben

Die gemunkelte Verschiebung zu Avatar: Frontiers of Pandora gab es nicht. Stattdessen mit dem 7. Dezember 2023 einen konkreten Termin, der nicht nur im aktuellen Geschäftsjahr, sondern (offensichtlich) sogar im laufenden Kalenderjahr liegt. Da lässt man es sich doch nicht nehmen, den neuen „World Premiere Trailer“ beim hauseigenen Event zu zeigen. Außerdem gibt es einen Gameplay-Walktrough-Trailer.

Der Prinz ist zurück – und was es noch gab

Eine schöne Überraschung zum Summer Game Fest war Prince of Persia: The Lost Crown. Bei Ubisoft Forward gab es dazu wie versprochen noch weitere Einblicke in Form eines Gameplay-Trailers.

The Lost Crown ist ein 2D-Action-Plattformer, also in bester Tradition der Reihe, „inspiriert vom Metroidvania-Genre“. Entwickelt wird das Spiel vom Rayman-Legends-Studio Ubisoft Montpellier. Als der persische Krieger Sargon erkundet ihr die verfluchte Region des Berges Qaf auf der Suche nach dem Prinzen Ghassan.

Am Rande obendrein: Zu Skull and Bones (neuer Trailer) gibt es jetzt einen Termin für den Closed-Beta-Test. Vom 25. August bis zum 28. August soll dieser auf PS5, Xbox Series und PCs stattfinden, die Registrierung ist auf der offiziellen Website möglich. Und einen ersten kurzen Blick gibt es auf den Rayman-DLC zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Darüber hinaus präsentierte Ubisoft erstes Gameplay zu The Crew Motorfest, kündigte Just Dance 2024 Edition für den 24. Oktober an, enthüllte The Division Resurgence und stellte ein Jet-Set-Radio-Crossover für Roller Champions vor. Jet Set Radio … da war doch was.

Bildmaterial: Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft