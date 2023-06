Star Wars Outlaws: Erstes Gameplay zum Open-World-Abenteuer veröffentlicht

Während der Ubisoft Forward 2023 veröffentlichten der französische Publisher und der Entwickler Massive Entertainment erstmals echtes Gameplay-Material zum kommenden Open-World-Abenteuer Star Wars Outlaws.

Zu allem bereit

In Star Wars Outlaws übernehmen wir die Rolle der Schmugglerin Kay Vess. Kay sucht zusammen mit ihrem treuen Begleiter Nix nach Freiheit und einem neuen friedlichen Leben in der Galaxis. Doch um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet und stiehlt sich Kay quer durch die Syndikate des Outer Rims.

Quasi dem Rand der Galaxis, an welchem sich der übelste Abschaum herumtreibt. Die Geschichte von Star Wars Outlaws spielt ungefähr zwischen den beiden Filmen „Episode V: Das Imperium schlägt zurück“ und „Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.

Erste Open-World im Star-Wars-Universum

Erstmals in der Geschichte von Star Wars haben wir es bei Star Wars Outlaws mit einem vollwertigen Open-World-Titel zu tun. Man kann also direkt vom Planeten aus in sein Raumschiff springen und anschließend direkt in die Weiten des Weltraums starten.

Natürlich hört der Spaß hier noch nicht auf, denn auch die hitzigen Weltraumschlachten dürfen wir selbst steuern. Mit interessanten Quests und einer spannenden Story möchte uns Star Wars Outlaws im Jahre 2024 in seinen Bann ziehen. Der Titel soll dann für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Erste Gameplay-Szenen

Bildmaterial: Star Wars Outlaws, Ubisoft, Massive Entertainment