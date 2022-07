Avatar: Frontiers of Pandora wird verschoben und spielt sich wohl noch ziemlich „grob“

Im Juni meldete sich Avatar: Frontiers of Pandora nach jahrelanger Funkstille zurück. Im Juni 2021 wohlgemerkt, das ist also auch schon wieder ein Jahr her. Die Entwicklung des zweiten Avatar-Spiels von Ubisoft wurde schon 2017 bekannt, seitdem wartet man auf Informationen. Der First-Look-Trailer bot nur wenige Einblicke.

Und so schnell wird sich das vermutlich auch nicht ändern. Im aktuellen Geschäftsbericht erwähnt man, dass das Avatar-Spiel erst im Geschäftsjahr 2023 erscheinen wird. Es wird damit verschoben, denn ursprünglich plante man mit einer Veröffentlichung im laufenden Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endet. Das nächste Geschäftsjahr endet logischerweise am 31. März 2024.

„Wir sind entschlossen, ein innovatives, immersives Erlebnis zu liefern, das die Vorteile der Next-Gen-Technologie voll ausschöpft, da diese erstaunliche globale Unterhaltungsmarke eine große, mehrjährige Chance für Ubisoft darstellt“, heißt es in einem knappen Statement dazu.

Journalist Jeff Grubb hat es kommen sehen: Wie er gehört habe, würde das Spiel zwar sehr gut aussehen, aber das Gameplay sei noch in einem ziemlich groben Zustand. Das habe er vor etwa einem Monat erfahren. Avatar: Frontiers of Pandora benötigt also offenbar noch einiges an Feintuning.

Der First-Look-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Avatar: Fronties of Pandora, Ubisoft, Massive Entertainment