The Witcher: Die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie präsentiert sich im neuen Trailer

Die dritte Staffel der heiß erwarteten Netflix-Erfolgsserie The Witcher präsentiert sich im Zuge des Summer Game Fest Showcase in einem neuen, ausschweifenden Trailer. Staffel 3 wird ab dem 29. Juni bei Netflix ausgestrahlt. Die dritte Staffel wird allerdings in zwei Teilen präsentiert. Das heißt, nach den ersten fünf Folgen macht die Serie eine kurze Pause und wird dann erst am 27. Juli fortgesetzt.

Die letzte Staffel mit Henry Cavill

Staffel 3 von The Witcher ist zugleich auch die letzte mit Hollywood-Star Henry Cavill. Cavill verkörperte Geralt von Riva in den ersten drei Staffeln. Mit Liam Hemsworth ist der Ersatzmann jedoch bereits gefunden. Es ist jedoch noch ein langer Weg, bis wir Hemsworth in der Rolle von Geralt sehen. Denn vor der vierten Staffel steht natürlich erstmal die dritte Staffel auf dem Plan.

Das Witcher-Universum – mehr denn je

Dass es auch ohne Henry Cavill weitergeht, ist kaum verwunderlich. Im Witcher-Universum ist mehr los als je zuvor. Erst vor wenigen Tagen kündigte CD Projekt RED ein Remake des Erstlings an, basierend auf der Unreal Engine 5.

Dieses Projekt war im Studio-Ausblick bisher als Project Canis Majoris bekannt. Und es ist nicht das einzige neue Witcher-Spiel. Project Sirius ist ein Witcher-Spiel von The Molasses Flood, das eine „innovative Sichtweise auf das Witcher-Universum“ bieten soll. Darüber hinaus wird es mit Project Polaris gleich eine neue Witcher-Trilogie geben.

Der Trailer zu Staffel 3

Bildmaterial: The Witcher, Netflix