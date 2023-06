Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name setzt auf Action und hat einen Termin

Während des von Geoff Keighley präsentierten Summer Game Fest Showcase wurde (wie erwartet) das Erscheinungsdatum und auch ein neuer Trailer zum kommenden Like-A-Dragon-Ableger Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name veröffentlicht. Erscheinen soll der Titel am 9. November für PlayStation, Xbox und PCs.

Neuer Name, neues Leben?

In Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name übernimmt man erneut die Rolle des beliebten Helden Kiryu. Der neue Ableger der erfolgreichen Reihe soll Licht ins Dunkle um die Ereignisse von Kazuma Kiryu zwischen Yakuza 6: The Song of Life und Yakuza: Like a Dragon bringen.

Der Hauptcharakter Kazuma Kiryu nutzt den Decknamen Joryu und möchte sein altes, kriminelles Leben hinter sich lassen. Jedoch hat er seine alten Gewohnheiten immer noch nicht ganz überwunden und so wird Kiryu erneut in die Machenschaften der kriminellen Unterwelt Japans gezogen. Statt rundenbasierten Kämpfen gibt es jetzt wieder actiongeladene Echtzeit-Kämpfe.

Der neue Trailer

Bildmaterial: Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio