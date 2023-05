Am 8. Juni geht Geoff Keighleys Summer Game Fest an den Start. In diesem Jahr findet das Event sogar erstmals mit Live-Publikum statt. Dafür mietete man sich in das YouTube Theater im Hollywood Park in Kalifornien ein, das 6.000 Fans fasst.

Da sollte dann bestenfalls auch das Programm stimmen. Einen kleinen Einblick gewährte Keighley nun, indem er die Partner der diesjährigen Veranstaltung via Twitter verkündete.

Über 40 Partner

Über 40 Partner konnte Keighley für das Summer Game Fest sichern – darunter auch viele große Namen. Wir dürfen etwa mit Inhalten von Square Enix, Capcom oder auch SEGA und Bandai Namco rechnen. Und mit PlayStation und Xbox sind auch die ganz Großen mit an Bord.

Mit welchen Inhalten sich die vielen Partner im Zuge des Summer Game Fest präsentieren, dürfen wir aktuell noch mit Spannung erwarten. Nachfolgend die gesamte Liste der Partner:

Activision Blizzard

Amazon Games

Annapurna Interactive

Bandai Namco

Behaviour

Capcom

CD Projekt

Devolver Digital

Digital Extremes

Disney

EA

Epic Games

Focus Entertainment

Gearbox

Grinding Gear Games

Hoyoverse

Kabam

Larian Studios

Level Infinite

Magic the Gathering

Neowiz

Netflix

Nexon

Niantic

North Beach

Paradox Interactive

Pearl Abyss

Phoenix Labs

Plaion

PlayStation

Pocket Pair

Razer

Samsung Gaming Hub

Second Dinner

Sega

Smilegate Entertainment

Square Enix

Steam

Techland

Tribeca Festival

Ubisoft

Warner Bros Games

Xbox

Das Summer Game Fest füllt die Lücke, die von der E3 hinterlassen wird. Die wurde für dieses Jahr nämlich ersatzlos abgesagt. Ob wir die traditionsreiche Gaming-Messe nochmal wiedersehen, bleibt vorerst unklar.

Bildmaterial: Summer Game Fest