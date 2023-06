Final Fantasy XVI war ursprünglich für zwei Discs geplant, aber man konnte es vermeiden

Als uns Square Enix im Rahmen des Summer Game Fest einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth präsentierte, war die Freude bei den meisten Fans groß. Was wir darüber hinaus vor allem von diesem Tag mitgenommen haben: Rebirth wird auf zwei Discs ausgeliefert.

Square Enix hat uns das bei jeder Gelegenheit wissen lassen. Ein bisschen seltsam, aber offensichtlich so etwas wie ein Selling-Point und Qualitätsversprechen. Unterstellen wir mal, dass es auch ein Rückgriff auf alte Zeiten ist, als viele Discs noch in den allermeisten Fällen hieß: Da steckt was drin!

Wie während des Pre-Launch-Livestreams zu Final Fantasy XVI durchdrang, plante Square Enix ursprünglich auch für Final Fantasy XVI mit zwei Discs. Etwa sechs Monate vor der Veröffentlichung sah man sich die Sache aber noch einmal an und kam zum Ergebnis, man käme vielleicht doch mit einer Disc zurecht.

Um auf die Mehrkosten und anderen zusätzlichen Aufwand zu verzichten, hat man an dieser Front noch einmal alles in die Waagschale geworfen. Ergebnis: Eine Disc! Sicherlich im Sinne von Naoki Yoshida. Der witzelte mal am Rande eines Interviews, in dem es auch um den Druck durch Fans und die traditionsreiche Serie ging, seine größte Herausforderung sei eher das Geld gewesen.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni weltweit. Falls ihr Final Fantasy XVI noch vorbestellen möchtet, könnt ihr euch die Deluxe Edition* derzeit noch bei Media Markt sichern. Bei Amazon ist sie bereits ausverkauft! Dort findet ihr dafür eine Amazon-exklusive Steelbook Edition* noch vorbestellbar.

via Gematsu, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.