Gameplay-Trailer zu The Legend of Heroes: Trails into Reverie führt euch in die Grundlagen ein

Für die Zukunft von Zemuria! Mit einem neuen Gameplay-Trailer bereitet uns NIS America auf die immer näher rückende Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Trails into Reverie vor. Crafts, Mystical Arts, Brave Orders und United Fronts – mystische Künste und mächtige Fähigkeiten werden euch im neuen Trailer präsentiert.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie erscheint in Europa am 7. Juli 2023. Die Veröffentlichung erfolgt für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PCs. Es gibt englische Texte und japanische sowie englische Sprachausgabe.

Trails into Reverie ist ein Epilog zu den vier Cold-Steel-Spielen (Erebonia) sowie der Crossbell-Spiele (Zero und Azure). Die Schicksale von Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und des mysteriösen „C“ stehen in Zemuria auf dem Spiel. Ihr könnt zwischen den drei Protagonisten wechseln und ihre Geschichten parallel erleben. So kommen über 50 spielbare Charaktere zusammen.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails into Reverie, NIS America, Falcom