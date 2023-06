Final Fantasy XVI: Jagdaufträge für Clive – der Kampf gegen Grimalkin im Gameplay-Video

Zuletzt präsentierten IGN stolze 18 Minuten Dungeon-Gameplay aus Final Fantasy XVI. Und auch einen imposanten Bosskampf gegen ein Monster, das Langzeitfans bereits kennen dürften, beleuchtete man kürzlich im Detail. Nun folgt ein weiteres 13-minütiges Video, das sich den Jagdaufträgen im Spiel widmet.

Clive auf der Jagd

Im Zuge der Jagdaufträge messen sich SpielerInnen mit besonders hartnäckigen Monstern. Diese werden in unterschiedliche Ränge unterteilt, die den Schwierigkeitsgrad des jeweiligen Widersachers bestimmen.

Im Video trifft Clive auf ein Monster des C-Rangs – Grimalkin. Die Raubkatze lässt eingangs das Kanonenfutter für sich arbeiten, ehe sie sich selbst auf Clive stürzt. Der zweite Teil des Videos widmet sich dann einem weiteren Jagdziel – S-Rang-Monster Atlas. Der Rang ist Programm: Der Beil-schwingende Hüne teilt ordentlich aus und steckt ebenso ordentlich ein.

Vorausgesetzt ihr gewinnt diese Kämpfe, winkt zum Schluss eine Belohnung, bestehend aus Gil und Erfahrung.

Lang müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis sie selbst auf Jagd gehen können. Final Fantasy XVI* erscheint am 22. Juni 2023. In der Nacht von heute auf Montag geht übrigens die Pre-Launch-Party mit vollem Programm an den Start. Vielleicht winkt zum Wochenstart dann auch schon die lang angekündigte Demo.

Das IGN-Video:

