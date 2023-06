Neues Spiel vom Omno-Schöpfer: In Kibu erkundet ihr als Einsiedlermönch die Welt

Im Rahmen der Wholesome Direct hat Jonas Manke gemeinsam mit Future Friends Games sein neues Videospiel angekündigt. Jonas Manke kennt ihr als Studio Inkyfox, nach wie vor ein Einmannstudio. Und von seinem Debütspiel Omno, das den Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie „Bestes Indie-Game“ erhalten hat.

Sein neues Spiel heißt Kibu und soll 2024 für PC-Steam erscheinen. Ein beschauliches Adventure mit Survival- und Crafting-Einlagen. „Als Einsiedlermönch gilt es, im Herzen der Wildnis einen Tempel zu errichten, wohlschmeckende Tees zuzubereiten, seine Fähigkeiten zu trainieren und auf der Suche nach den uralten Geistern die mysteriöse Spielwelt zu erkunden.“

„Versuchen an den Erfolg von Omno anzuknüpfen ist schon an sich eine wahre Abenteuerreise, die bei der Suche nach ‘dem nächsten großen Ding’ viel Arbeit an verschiedenen Konzepten und Prototypen verlangte“, so Jonas Manke, der Schöpfer von Kibu.

Mit Kibo will er Aspekte aufgreifen, die in Omno besonders gut angekommen sind. Das Erkunden von geheimnisvollen Orten, beispielsweise. Neue Ideen und Spielsysteme sollen das Erlebnis anreichern. „Damit erwacht die Welt, die ich gerade entwickle, auf eine ganz neue Art zum Leben. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Welt von Kibu schließlich alles bereithalten wird“, so Manke.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Kibo, Jonas Manke, Studio Inkyfox, Future Friends Games