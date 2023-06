Final Fantasy XVI: Das Dungeon-Gameplay im neuen, 18 Minuten langen Video

In zwei Wochen erscheint endlich Final Fantasy XVI. Im Laufe der letzten Wochen durften wir bereits allerhand kurzer Eindrücke erhaschen – zuletzt präsentierte IGN einen imposanten Bosskampf gegen ein Monster, das Langzeitfans bereits kennen dürften.

Nun legt IGN mit einem weiteren Video nach, das stolze 18 Minuten Gameplay präsentiert. Im Fokus steht dabei das Dungeon-Gameplay.

Es wird viel gekämpft und etwas erkundet

Clive und seine GefährtInnen stehen in den Dungeons einer Vielzahl von Feinden gegenüber. Vom Niedermähen von kleinerem Kanonenfutter bis zu anspruchsvollen Kämpfen gegen robuste Axt-Schwinger – SpielerInnen dürfen sich auf allerhand Gefechte einstellen.

Praktisch also, dass sich Clive auf seine diversen Esper-Fähigkeiten verlassen darf. Konkret macht er im Gameplay-Video von den Fertigkeiten von Ifrit, Shiva und Ramuh Gebrauch. Außerdem gewährt das Video einen ausführlichen Blick auf einen hübsch gestalteten Dungeon, der offensichtlich kleinere Erkundungselemente beinhaltet.

Ab dem 22. Juni dürft ihr dann auch selbst durch die Minen stapfen. Dann erscheint Final Fantasy XVI für PlayStation 5.

18 Minuten Gameplay aus den Dungeons

via IGN, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.