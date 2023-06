Pläne ändern sich: Final Fantasy XVI bekommt doch einen Day-One-Patch und das bietet er

Schon Ende März verkündete Square Enix den Goldstatus zu Final Fantasy XVI. Das Spiel war da also bereit für das Presswerk und die Auslieferung. Diesen Status erreichen Spiele üblicherweise einige Wochen vor ihrer Veröffentlichung, denn natürlich folgt dann noch ein logistischer Aufwand.

Die Zeit zwischen Goldstatus und Auslieferung nutzen EntwicklerInnen dann in der Regel, um weiter am Spiel zu schrauben. Manchmal plant man das wohl auch so ein. Das Ergebnis sind die viel zitierten Day-One-Patches. Einen solchen sollte es zu Final Fantasy XVI eigentlich nicht geben, was von Fans und Medien positiv aufgenommen wurde. Das war der Plan.

Jetzt die Rolle rückwärts. Pläne ändern sich eben. Bei einem japanischen Pre-Launch-Livestream bestätigte Naoki Yoshida, dass es doch einen Day-One-Patch geben würde. Irgendwie wäre alles andere auch eine Überraschung gewesen, denn natürlich waren die EntwicklerInnen nicht untätig.

Twitter-Nutzer @Genki_JPG hat die Folien der Präsentation festgehalten, sie wurden auch englischsprachig untertitelt. Das Team entschuldigt sich zunächst dafür, dass es doch ein „Pre-Release-Update“ gibt.

Konkret benannte Fehlerbehebungen

Einige der Fehlerbehebungen benennt das Team ganz konkret. So behebt man einen Bug, der den Spielfortschritt unter ganz bestimmten Umständen unmöglich macht. Ein Game-Breaking-Bug nennt man das – so einen möchte man natürlich schon gefixt sehen, oder?

Neben einem Bug, der offensichtlich sehr seltenen Voraussetzungen einen Absturz verursacht, wurde auch die Performance „an mehreren Stellen“ optimiert. Naoki Yoshida konkretisierte das während des Streams auf wenige Szenen, in denen „sehr viele Charaktere“ auf dem Bildschirm zu sehen seien. Außerdem behob einige Textfehler.

Koji Fox betont während des Streams, dass es sich um einen sehr kleinen Patch handeln würde und SpielerInnen auch ohne diesen Patch das Spiel zum Launch spielen werden können. Der Patch soll 300 MB schwer sein und bereits am 20. Juni zur Verfügung stehen.

Die Macher hatten im Mai dargelegt, vom finalen Build überzeugt zu sein. Nicht jeder habe Zugang zum Internet. Man kommunizierte aber schon vor Wochen, dass sich der Umstand auch noch ändern könne. Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 weltweit für PlayStation 5.

via VGC, Gematsu, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.