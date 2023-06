Final Fantasy XVI: Demo endlich offiziell – Details zu Termin, Inhalt und Spieldauer

In der Nacht auf den heutigen Montag fand die Pre-Launch-Party zum anstehenden RPG-Schwergewicht Final Fantasy XVI statt. Wie erwartet, wurde im Zuge der Festlichkeiten die längst angekündigte Demo zum Spiel datiert – ihr dürft euch noch heute in Clives Abenteuer stürzen.

Einstieg ins Spiel + Kampf-Segment

Wie bereits bekannt, lässt euch die Demo den Einstieg in das Spiel erleben. Laut PlayStation-Blogeintrag erwartet euch „ein etwa zweieinhalbstündiger Abschnitt des Gameplays, der den Spielern Einblicke in die Vergangenheit von Clive Rosfield und die Ereignisse gibt, die ihn auf seine heutige Reise führten.“ Euren Fortschritt könnt ihr dann in das Hauptspiel übertragen.

Habt ihr den Prolog abgeschlossen, winkt dann noch ein zweites Demo-Segment. Dieser „zweistündige, actionreiche Abschnitt“ lässt euch an der Seite von Cid und Torgal auf eine Festung bei Nacht los. Hier erwarten euch „verschiedene Feinde und epische Bosse“. Dieser Abschnitt lässt sich nicht speichern, bietet euch aber einen Einblick in eine „umfassendere Palette an Kampfoptionen“, stehen euch doch mehr freigeschaltete Fähigkeiten und Ausrüstung zur Verfügung.

Bleibt euch nur noch „Viel Spaß“ zu wünschen! Final Fantasy XVI* erscheint am 22. Juni 2023.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.