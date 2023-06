Pokémon GO: Dieses neue Mysteriöse Pokémon feiert sein Debüt – aber erstmal nur lokal

Niantic hat weitere Details zum Pokémon GO Fest 2023 veröffentlicht, das in diesem Jahr in London stattfindet. Vom 4. August bis zum 6. August 2023 können Fans daran teilnehmen. Im Rahmen dieses Festivals wird auch das Mysteriöse Pokémon Diancie sein Debüt feiern.

Laut Niantic ist eine „reiche Schatztruhe voller Aktivitäten“ versprochen, an denen Fans in London teilnehmen können. Dabei ist das Event in zwei Bereiche aufgeteilt: Großraum London und Brockwell Park. Neben diversen kleinen Überraschungen und Boni wartet auf die Event-TeilnehmerInnen vor allem das Edelstein-Pokémon Diancie.

Diancie wird in eine Event-exklusive Spezialforschung eingebettet sein, kann also im August nur in London und nur mit Ticket gefangen werden. Auch in Osaka in New York wird Diancie bei den analogen lokalen Festivals auftauchen.

Erst am 26. und 27. August, wenn das Pokémon GO Fest global gefeiert wird, wird Diancie sein weltweites Debüt geben. Dazu wird es zu gegebener Zeit sicherlich weitere Informationen geben. Darüber hinaus können TeilnehmerInnen des globalen Pokémon GO Fest auch Rocara entdecken.

Wenn ihr bis zum 5. Juli ein Ticket für das Pokémon GO Fest 2023: Global erwerbt und zwischen dem 21. Juni und dem 5. Juli spielt, erhaltet ihr eine Befristete Forschung, bei der als Belohnung eine Begegnung mit Rocara winkt! Ihr könnt zu den ersten gehören, die diesem besonderen Pokémon begegnen, das wie Diancie der Kategorie der Edelstein-Pokémon angehört!

Tickets gibt es hier.

