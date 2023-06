Deutsche Verkaufscharts: Diablo IV liefert sich ein heißes Rennen mit EA Sports F1 23

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, liefert sich Vorwochen-Sieger Diablo IV ein hartes Rennen mit dem neuen EA Sports F1 23.

Das Motorsport-begeisterte Deutschland schickt F1 23 auf Platz 2 der hiesigen PS5- und Xbox-Series-Rankings. Jeweils davor: Diablo IV. In den PS4-Charts reicht es sogar für Platz 1, hier kann F1 23 gar Diablo IV verdrängen.

Auf Xbox One bleiben Hogwarts Legacy und GTA V ganz vorn, während in den Switch-Rankings einmal mehr Zelda: Tears of the Kingdom die Spitze verteidigen kann. Hier fährt Mario Kart 8 Deluxe als Zweitplatzierter ins Ziel.

Bildmaterial: Diablo IV, Activision Blizzard