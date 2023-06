Super-Angebote: PlayStation 5 inkl. Final Fantasy XVI kaufen und 100 Euro sparen

Media Saturn sind mit einer neuen „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion an den Start gegangen. Die Aktion gilt für ausgewählte Artikel und naturgemäß könnt ihr bei teuren Produkten am meisten sparen.

Aktuell bietet sich da zum Beispiel die PlayStation 5 im Bundle mit Final Fantasy XVI an. Wird eigentlich für 619,99 Euro verkauft, in dieser Aktion aber für 521 Euro zu haben. Das ist wirklich ganz gut! Wer sich die Switch-OLED im Zelda-Design gekauft hat, wird sich heute vielleicht auch ein bisschen ärgern.

Die Aktion gilt übrigens auch für weitere PS5-Pakete, darunter jenes mit God of War Ragnarök. Auch weitere Switch-Bundles sind im Angebot, so beispielsweise eine Switch mit Super Mario 3D World + Browser’s Fury für 277 Euro. Außerdem könnt ihr mit der Vorbestellung von Pokémon GO Plus+ sparen.

Bildmaterial: Sony PlayStation