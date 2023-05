Spoiler-Gefahr: Mega-Leak zu Zelda: Tears of the Kingdom zwei Wochen vor Launch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist in greifbarer Nähe. Keine zwei Wochen vor Veröffentlichung ist das Switch-Highlight nun allerdings bereits online aufgetaucht – und zwar in vollem Umfang. Oh je.

Erhebliche Spoiler-Gefahr besteht also ab sofort, wenn ihr so unbelastet wie möglich in das Abenteuer gehen möchtet. Mechanismen wie die Stummschaltung von Hashtags und Schlüsselwörtern helfen, Spoiler zu vermeiden.

Neues Zelda in vollem Umfang geleakt

Der Leak ereignete sich gestern, als zahlreiche Bild- und Video-Eindrücke aus dem heiß erwarteten Titel ihren Weg auf diverse Plattformen – wie Twitter oder Discord – fanden. Was mit Fotos einer geöffneten Kopie des Spiels begann, entwickelte sich flott zu einer Flut von Gameplay-Eindrücken – vorwiegend aus dem Einstieg in das Spiel.

Diverse SpielerInnen streamten „Tears of the Kingdom“ über unterschiedliche Plattformen – wie Twitch und Kick – ehe man die Streams „auf Anfrage des Urheberrechtsinhabers“ offline schaltete. Zahlreiche Screenshots aus unterschiedlichen Passagen des Spiels bleiben aber nach wie vor über diverse Kanäle anzusteuern.

Besonders heikel: Der Titel wird bereits illegalerweise über ROM-Seiten vertrieben – einige oben angesprochene Streams zeigten SpielerInnen bei der Nutzung entsprechender Emulatoren, wie wir feststellen konnten.

Bereits der zweite große Leak in Bezug auf „Tears of the Kingdom“

Nach dem frühzeitigen Leak des Artbooks zum Spiel, stellt dies den nächsten – noch herberen – Schlag für Nintendo dar. In Bezug auf ersteren Vorfall leitete das Unternehmen bereits rechtliche Schritte ein. Und auch hinsichtlich des illegalen Vertriebs von „Tears of the Kingdom“ werden sicherlich bereits entsprechende rechtliche Maßnahmen in die Wege geleitet worden sein.

Geduldigen Fans bleibt nur zu raten: Seid vorsichtig bei der Nutzung gängiger sozialer Medien. Weitere Leaks – und damit Spoiler – dürften folgen, nun wo der Titel „online verfügbar“ ist.

Lang müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint. Bereits am 12. Mai erscheint der heiß erwartete Titel. Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo