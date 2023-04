Nach massivem Leak: Nintendo leitet rechtliche Schritte ein, um Zelda-Leaker zu schnappen

Während Leaks in der Videospielindustrie gang und gäbe sind, machte ein massiver Leak kürzlich besonders Schlagzeilen. Dabei traf es nämlich kein geringeres Unternehmen als Nintendo, bei dem für gewöhnlich wenig durchsickert.

Verständlich also der große Aufruhr, als im Februar nahezu das gesamte Artbook zum anstehenden Videospiel-Schwergewicht The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom plötzlich im Netz auftauchte. Einem heiß erwarteten Titel, zu dem es bis dato nur sehr vereinzelte Eindrücke gab. Ein Reddit- und Discord-User veröffentlichte die Bilder mit weiteren Hinweisen zum Artbook.

Wir äußerten uns seinerzeit kritisch zum Leak und auch Nintendo selbst wird sich geärgert haben. Und zwar so sehr, dass dem Leaker nun Konsequenzen drohen.

Nintendo geht rechtlich gegen Leaker vor

Wie TorrentFreak berichtet, hat Nintendo am 4. April – in einem kalifornischen Bezirksgericht – den Antrag für eine DMCA-Vorladung des Users gestellt, der für die Urheberrechts-verletzende Veröffentlichung des Materials verantwortlich war.

Sollte der Antrag (PDF) genehmigt werden, würde man Discord anweisen, „die Identität, einschließlich Name(n), Adresse(n), Telefonnummer(n) und E-Mail-Adresse(n) des Users offenzulegen, der für das Posten von verletzenden Inhalten verantwortlich ist.“

Dass Nintendo bei der Sicherstellung seiner urheberrechtlich geschützten Marken und Produkte keine Gefangenen macht, ist bekannt. Es bleibt abzuwarten, wie dieser Fall zu Ende geht.

Um auf einer positiveren Note zu enden: Lang dauert es nicht mehr, bis wir uns selbst ein Bild von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom machen können. Bereits am 12. Mai erscheint der heiß erwartete Titel.

via VGC, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Wind Waker, Nintendo