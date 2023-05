Sogar Xbox und PlayStation sind sich bei Zelda: Tears of the Kingdom ziemlich einig

Seit Freitag ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom endlich verfügbar und die Medien sind sich einig: Der Nachfolger zu „Breath of the Wild“ ist ein echter Volltreffer. Metacritic verzeichnet einen Durchschnittswert von 96 Punkten bei 87 Testberichten. Ein Erfolg, der natürlich auch von der Konkurrenz nicht unbemerkt bleibt.

PlayStation und Xbox gratulieren

Via Twitter gratulieren Xbox und PlayStation nämlich Nintendo zur Veröffentlichung von „Tears of the Kingdom“. Im Tweet von Xbox heißt es: „Es ist gut, wieder zurück in Hyrule zu sein.“ PlayStation twittert hingegen: „Habt Spaß da oben, Hylianer!“

Bei allen Lobeshymnen machte kürzlich auch ein Testbericht die Runde, der sich weniger euphorisch zeigt. Warum das völlig okay ist, lest ihr hier.

Oh und kaum an den Start gegangen, hat ein Speedrunner „Tears of the Kingdom“ bereits durchgespielt. Und zwar in unter zwei Stunden – mag man kaum glauben; er liefert jedoch den Videobeweis.

Seid ihr auch in Hyrule unterwegs? Wie gefällt euch Links neues Abenteuer?

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo