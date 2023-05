Unter zwei Stunden: Speedrunner beendet Zelda: Tears of the Kingdom zum Launch

Es ist so weit. Seit heute ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom endlich verfügbar und die meisten von euch werden bereits in Links neues Abenteuer gestartet sein oder es noch im Laufe des Wochenende tun.

Sicherlich werden sich die meisten SpielerInnen nun auch gehörig Zeit nehmen, jeden Winkel von Hyrule und seinem Himmel zu erkunden. Ein Speedrunner hat es sich allerdings gleich zum Launch auf die Fahne geschrieben, Links Abenteuer so fix wie möglich zu einem Ende zu bringen. Und Erfolg hatte er damit auch bereits.

Tears of the Kingdom unter zwei Stunden

Gleich zum Tag der Veröffentlichung hat ein Twitter-User das Spiel nämlich beendet. Und zwar mit einer Bestzeit von gerade mal 1:34:33 – ohne von amiibo Gebrauch zu machen. Puh!

Das Ganze beweist der User auch mit einem verlinkten YouTube-Video, das seinen Speedrun in voller Länge (oder eher Kürze) festhält. Es erklärt sich von selbst: Das Video dürfte massive Spoiler – inklusive Spielende – enthalten. Schauen also auf eigene Gefahr.

In einem weiteren Video erklärt der Speedrunner übrigens, wie er den Speedrun angegangen ist und auf welche Tricks er dabei zugegriffen hat. Natürlich gilt auch hier: Spoiler-Gefahr.

Übrigens müssen sich Speedrunner von „Breath of the Wild“ neue Tricks für „Tears of the Kingdom“ einfallen lassen. Diverse Methoden, die in den Runs des Vorgänger Verwendung gefunden haben, seien im Zuge des Nachfolgers ausgemerzt worden.

Aber wie wir wissen, präsentiert sich die Speedrun-Szene immer äußert kreativ. Und mit dem neuen Repertoire an Fähigkeiten dürften schon bald allerhand kuriose Runs folgen. Der aktuelle Weltrekord für den Vorgänger „Breath of the Wild“ liegt übrigens bei 23 Minuten und 42 Sekunden. Verrückt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo