Deutsche Verkaufscharts: Hogwarts Legacy mischt auch die PS4- und Xbox-One-Rankings auf

Inzwischen ist Hogwarts Legacy auch für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar und das dürfte die Verkaufszahlen weiter nach oben treiben. In den deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, erreichen die neuen Plattformversionen schon mal Spitzenpositionen.

Etwa drei Monate nach dem furiosen Start auf der „Next-Gen“, die ja eigentlich schon seit über zwei Jahren die „Current-Gen“ ist, holt Hogwarts Legacy in den PS4- und Xbox-One-Rankings dank Standard- und Deluxe Edition die Doppelspitze.

Der Launch für PS4 und Xbox One hat offensichtlich sogar Auswirkungen auf die PS5- und Xbox-Series-Versionen. Die klettern in ihren Charts nämlich jeweils wieder auf die Positionen 2. An Star Wars Jedi Survivor ist aber jeweils kein Vorbeikommen.

In den Switch-Rankings gilt das für Mario Kart 8 Deluxe. Zweiter wird hier Minecraft. Dieses Duo dürfte Zelda: Tears of the Kingdom in der nächsten Woche aufmischen.

Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games