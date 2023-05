Medienecho zu Zelda: Tears of the Kingdom – Triumph, Tränen und eine Leinwand

Morgen erscheint endlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pünktlich zur anstehenden Veröffentlichung schneien nun auch schon die ersten Testberichte rein. Und diese zeichnen – wie sicher schon von vielen erwartet – ein umfänglich positives Bild.

Eine Leinwand für die eigene Kreativität

Game Informer lobt etwa den Umstand, dass sich „Tears of the Kingdom“ nicht nur darauf aussieht, alles ein bisschen schöner aussehen und sich besser anfühlen zu lassen. Das tut es zwar, aber zusätzlich bietet es mit seinen neuen Mechaniken quasi ein gänzlich neues Spielgefühl.

Der Tester lobt das Gefühl, jeden Aspekt – seien es Kämpfe, Erkundung oder Rätsel – mit neuen Perspektiven anzugehen als genial.

Ähnlich euphorisch präsentiert sich Gamespot. Der Tester verbindet mit Zelda allem voran ikonische Momente. Wie das Ziehen des Master-Schwerts aus dem Sockel in „A Link to the Past“; den Windfisch in „Link’s Awakening“ zu wecken; oder auch Link, Zelda und Ganondorf zu RepräsentantInnen des Triforce in „Ocarina of Time“ vereint zu sehen.

Äquivalente zu all diesen Erfahrungen soll „Tears of the Kingdom“ bieten, was beim Tester sogar für ein paar Tränen sorgte. Auch hinsichtlich des Gameplay finden sich hier durchweg lobende Worte. „Tears of the Kingdom“ sei eine „Leinwand für die eigene Kreativität“.

Ein Triumph folgt auf den anderen

Auch laut IGN sei „Tears of the Kingdom“ durchweg gelungen. Mehr noch: Es übertreffe „Breath of the Wild“ auf so ziemlich jeder erdenklichen Weise. Hier folge schlicht „ein Triumph auf den anderen“.

NintendoLife möchte nicht zu viel verraten. Einen „großen Teil des Zaubers mache es aus, die vielen unglaublichen Entdeckungen selbst zu machen.“ Der Titel sei gewaltig und dürfte SpielerInnen noch für Jahre als Spielplatz der Kreativität dienen. Außerdem biete „Tears of the Kingdom“ eine Prise von altem „Zelda-Feenstaub“, die gelungen auf die Formel von „Breath of the Wild“ gestreut wird.

VGC ist sich sicher: „Tears of the Kingdom“ ist eines der besten Spiele für Nintendo Switch. Der Titel interpretiert „Breath of the Wild“ quasi neu. Es findet Gameplay-basierte Lösungen für Nervereien des Vorgängers und ermutigt SpielerInnen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist also ganz offensichtlich das große Highlight geworden, das man sich erhofft hat. Das bestätigt auch Metacritic. Zum Zeitpunkt des Verfassens beträgt der Metacritic-Score stolze 97 Punkte bei 60 Testberichten. Morgen erscheint der Titel für Nintendo Switch.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo