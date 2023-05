Pokémon-Sammelkartenspiel-Live winkt mit einer Belohnung zum baldigen globalen Start

The Pokémon Company wird in Kürze die schon ziemlich lange andauernde Beta-Phase zum Pokémon-Sammelkartenspiel-Live beenden und das Online-Spiel in den „Live“-Service überführen.

Hinter dem etwas sperrigen Titel versteckt sich ein Mobile-Game, das das Trading Card Game digitalisiert. Das Spiel sollte eigentlich schon 2021 in den Softlaunch gehen, doch der verspätete sich ebenso wie der globale Beta-Test. Seit September gibt es in Deutschland eine Beta-Phase.

Nun wird das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live ab dem 8. Juni 2023 weltweit auf iOS- und Android-Geräten sowie auf PCs und Macs für alle spielbar sein. Am selben Tag geht auch die digitale Veröffentlichung von „Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea“ an den Start. Und somit einen Tag eher als die physische Variante.

Um den offiziellen Start von Pokémon-Sammelkartenspiel-Live zu feiern, erhalten SpielerInnen, die sich zwischen dem 2. Mai 2023, 10 Uhr PDT, und dem 6. Juni 2023, 10 Uhr PDT, in das Spiel einloggen, außerdem besondere Accessoires, darunter eine Münze, Kartenhüllen und eine Deckbox.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live wird das aktuelle Pokémon-Sammelkartenspiel-Online ablösen, wenn es denn offiziell an den Start geht. Das alte Spiel wird konsequenterweise demnächst offline gehen. Eure Errungenschaften aus Pokémon-Sammelkartenspiel-Online sollen beim ersten Login übertragen werden, wenn ihr das gleiche Trainer-Club-Konto verwendet.

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Live, The Pokémon Company