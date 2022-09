Pokémon-Sammelkartenspiel-Live: Die limitierte Beta-Phase in Deutschland ist gestartet

The Pokémon Company werkelt schon seit einiger Zeit an Pokémon-Sammelkartenspiel-Live. Hinter dem etwas sperrigen Titel versteckt sich ein Mobile-Game, das das TCG digitalisiert. Das Spiel sollte eigentlich schon 2021 in den Softlaunch gehen, doch der verspätete sich ebenso wie der globale Beta-Test.

Inzwischen läuft die Beta-Phase und seit einigen Tagen können wir auch aus Deutschland mitmischen. Die Beta-Phase ist „limitiert“, auch wenn nicht ganz klar ist, wo die Beschränkung liegt. Ihr könnt die App im AppStore und bei Google Play herunterladen, ebenso wie auf der offiziellen Website für Desktop-PCs.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live soll das aktuelle Pokémon-Sammelkartenspiel-Online ablösen, wenn es denn offiziell an den Start geht. Eure Errungenschaften aus Pokémon-Sammelkartenspiel-Online sollen beim ersten Login übertragen werden, wenn ihr das gleiche Trainer-Club-Konto verwendet.

Genau das ist auch jetzt schon mit der Beta möglich. Ihr solltet also gut überlegen, ob ihr schon umsteigen möchtet. Besonders, wenn ihr an offiziellen TCGO-Turnieren teilnehmt. Die neue App selbst wird kostenlos und deutschsprachig verfügbar sein.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Live, The Pokémon Company