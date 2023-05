Das sind die 20 meistgespielten Games auf dem Steam Deck im April 2023

Valve hat die 20 meistgespielten Games auf dem Steam Deck im April vorgestellt. Sortiert ist die nachfolgende Top 20 laut Valve nach den gespielten Stunden – nicht also nach Verkaufszahlen.

Vampire Survivors holt sich die Spitzenposition von Elden Ring zurück. Ansonsten bevölkern viele Evergreens wie The Witcher 3 und Stardew Valley die Rankings.

Nach wie vor wird das Steam Deck von vielen genutzt, um hochwertige Games wie Resident Evil 4 auf einem kleinen Bildschirm zu zocken. Es ist und bleibt ein Selling-Point. Auffällig hingegen: The Last of Us Part I schaffte es nicht in die Top 20. In den letzten Monaten waren Sony-Portierungen ansonsten zuverlässig vertreten.

Vampire Survivors Elden Ring Hogwarts Legacy Stardew Valley Resident Evil 4 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 DREDGE Hades No Man’s Sky The Binding of Isaac: Rebirth Brotato The Witcher 3: Wild Hunt The Elder Scrolls V: Skyim Monster Hunter Rise Fallout 4 Slay the Spire Persona 5 Royal Dead Cells

