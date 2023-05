Neuer Patch zu Zelda: Tears of the Kingdom behebt diesen Bug im Zuge einer Hauptaufgabe

Eine Woche nach Veröffentlichung erhält The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom seinen ersten Patch. Das Update auf Version 1.1.1. behebt neben diversen – nicht weiter detaillierten – Wehwehchen auch ein Problem, das das Fortsetzen einer Hauptaufgabe verhindern konnte.

Problem in Hauptmission behoben

Nachfolgend die Patch-Notes zum Update auf Version 1.1.1.:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der SpielerInnen manchmal die Hauptaufgabe „The Closed Door“ nicht abschließen konnte, selbst wenn sie die Bedingungen zum Weiterkommen der Aufgabe erfüllten. Wenn dieses Problem bereits aufgetreten ist, können Sie die Aufgabe abschließen, indem Sie diese Update-Daten herunterladen.

Mehrere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Zuvor wurde bereits – pünktlich zum Launch – ein Update auf Version 1.1.0 veröffentlicht. Dieser behob Probleme bei der Eingabe von Namen für die eigenen Pferde. Außerdem berichteten SpielerInnen von einer verbesserten Performance, wenngleich eine solche nicht im Zuge der Patch-Notes erwähnt wurde.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien am vergangenen Freitag und wird mit größten Lobeshymnen besungen. Ein Erfolg, der sich auch auf die Verkaufszahlen auswirkt. Der Titel ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo