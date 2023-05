Tako no Himitsu: Ocean of Secrets ist eine Hommage an die Ära des Game Boy Advance

Christophe Galati und Deneos haben die Arbeiten Tako no Himitsu: Ocean of Secrets angekündigt. Das Spiel ist der geistige Nachfolger von Same me Mr. Tako, in dem wir einen Oktopus spielen und der Menschheit helfen. Nun werden die Rollen vertauscht und wir spielen die Menschen.

Das Spiel soll für PCs via Steam erscheinen. Ein Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt, weil sich das Spiel vermutlich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Zumindest startet demnächst erst die passende Kickstarter-Kampagne zum Spiel.

Das bietet Tako no Himitsu: Ocean of Secrets

In Tako no Himitsu schlüpfen wir in die Rolle von sechs verschiedenen Charakteren, die ihre individuellen Fähigkeiten besitzen. Jeder Charakter verbirgt eine eigene Hintergrundgeschichte und ein Trauma, das er überwinden muss.

Tako no Himitsu: Ocean of Secrets ist ein unabhängiges Action-RPG, das als Hommage an den Game Boy Advance entwickelt wurde. Es ist der geistige Nachfolger von Save me Mr. Tako und spielt in einer Welt, in der die Kraken aus der Geschichte ausgelöscht wurden. Nach Jahrhunderten des Friedens infolge des letzten Krieges zwischen den Kraken und den Menschen muss sich die Welt den Geheimnissen ihrer Vergangenheit stellen. Die wilden Tiere verschwinden nach und nach, Spannungen zwischen den Ländern tauchen nach der Entstehung des mysteriösen Tempels der Ordnung auf, Risse erscheinen und setzen Schatten überall auf der Welt frei.

In der Welt laufen Zauberkraken herum, die es zu fangen und trainieren gilt. Die Hauptfiguren lernen die Zaubersprüche der Kraken und können mit ihrer Hilfe Kämpfe bestreiten oder Rätsel lösen. Im Kampf müssen sich die Kraken und Hauptcharaktere gegen die Schattenwesen stellen, die in Echtzeit bekämpft werden.

Der Trailer zur Ankündigung:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Tako no Himitsu: Ocean of Secrets