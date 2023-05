Nach Update: Neue Glitches in Zelda: Tears of the Kingdom bereits gefunden

Erst kürzlich spendierte Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein Update auf Version 1.1.2. Der Patch widmete sich kleineren Wehwehchen, merzte aber auch ein „Problem“ aus, das viele SpielerInnen sicher lieber unangetastet gesehen hätten.

Das Update schob nämlich einer ganzen Reihe von Glitches einen Riegel vor, mit dem SpielerInnen Gegenstände und Ausrüstung zuverlässig duplizierten. Seien es wertvolle Diamanten, die Batterie-Ressource Sonanium oder einfach nur robuste Waffen – die Glitches sorgten für entsprechenden Überfluss.

Neue Glitches bereits im Umlauf

Ihr hattet auch Spaß an der entspannten Reise, ein Auto-Update hat euch aber die Tour vermasselt? Lasst den Kopf nicht hängen, die nächsten Methoden zur Duplikation von Gegenständen winken bereits. Ein paar findige YouTuber – wie Kibbles Gaming oder TagBackTV – schreiben es sich nämlich auf die Fahne, entsprechende Glitches aufzudecken.

Während die neuen Methoden etwas aufwendiger ausfallen, dürften sie den einen oder anderen SpielerInnen sicherlich gut in den Kram passen. Ein Ansatz von Kibbles Gaming setzt etwa auf den Einsatz der Erinnerungen, um einen geworfenen Gegenstand zu duplizieren. Schaut am besten selbst in die entsprechenden Kanäle.

Nutzt ihr Glitches in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo