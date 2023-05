Neuer Patch zu Zelda: Tears of the Kingdom behebt einen besonders beliebten Fehler

Erst kürzlich erhielt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen Patch auf Version 1.1.1 – nun winkt bereits der nächste. Dieser widmet sich einmal mehr kleineren Fehlern und einem Umstand, der das Voranschreiten im Zuge einer Hauptmission aufhielt.

Diese Fehler behebt der neue Patch

Nachfolgend die Patch-Notes zum Update 1.1.2 via offizieller Support-Seite:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Ton unter bestimmten Bedingungen mit extrem hoher Lautstärke abgespielt wurde.

Es wurde ein Problem in der Hauptquest „Camera Work in the Depths“ behoben, bei dem SpielerInnen nicht über einen bestimmten Punkt hinaus weiterkommen konnten. Durch das Herunterladen des Updates können SpielerInnen über diesen Punkt hinaus fortfahren.

Mehrere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Aber was ihr wirklich wissen wollt: Ist der Glitch zur Vervielfältigung von Items behoben worden? Offensichtlich ja, wie Twitter-user OatmealDome festhält.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist für Nintendo Switch verfügbar.

via Nintendo Life, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo