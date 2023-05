Days of Play 2023 winken mit zahlreichen PlayStation-Angeboten

Sony startet mit den Days of Play 2023 wieder einmal eine tolle Rabatt-Woche, in der SpielerInnen ihr Portmonee erleichtern können. Das Angebot der Days of Play umfasst PS Plus, PlayStation-Hardware, Bekleidung sowie PS4-, PS5- und PC-Titel. Die Aktion läuft vom 2. Juni 00:01 Uhr und endet am 12. Juni um 23:59 Uhr.

Alle Angebote im Überblick

Für alle Interessierten eines PS-Plus-Abos gibt es satte 25 Prozent Rabatt. Dabei ist es egal, ob ihr euch für das Jahresabo von PS Plus Essential, Extra oder Premium interessiert. Wichtig ist nur, dass ihr euch direkt das 12 Monats-Abo kauft. Das 1-monatige bzw. 3-monatige Abo gibt es nur mit einem 25 Prozent Rabatt, wenn ihr euch für ein Upgrade auf eine teurere Stufe entscheidet.

In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern könnt ihr euch die Angebote auf direct.playstation.com ab dem 2. Juni ansehen. In Österreich und anderen EU-Ländern müsst ihr hingegen Rabattcodes eingeben, mit denen ihr Rabatte auf ausgewählte Spiele erhaltet.

Auch PlayStation Gear lockt mit einem 20-prozentigen Rabatt auf ausgewählte Artikel. Hierfür müsst ihr den Code DAYSOFPLAY23 nutzen. Tätigt ihr eure Bestellung am 2. Juni, gibt es außerdem eine isolierte PlayStation-Getränkehülle ab einem Einkaufswert von 50 Euro. Am 7. Juni gibt es zusätzliche 50 Prozent Rabatt auf Jacken und Sweatshirts, wohingegen es am 12. Juni ausgewählte Bundles und Merchandise-Artikel geben wird.

Zusätzlich wird es während der Days of Play 2023 satte Rabatte im digitalen PS Store geben. Wir informieren euch über die größten und lohnenswertesten Schnäppchen, sobald die Angebote freigeschaltet wurden.

Bildmaterial: PlayStation.Blog