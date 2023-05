Wer am Remake von Metal Gear Solid 3 beteiligt ist und was das Delta bedeutet

Im Zuge der letzten Ausgabe des PlayStation Showcase lüftete man endlich das offene Geheimnis um Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Viel mehr als einen netten CGI-Trailer gab es dann aber leider nicht zu sehen und auch mit weiteren Infos hielt sich Konami weitgehend bedeckt.

Die KollegInnen von IGN hatten nun die Möglichkeit mit dem Team hinter dem „Snake Eater“-Remake zu sprechen und an dieser Stelle nachzuhelfen.

Hideo Kojima ist nicht beteiligt

Eine Frage, die sich viele Fans der Serie nach dem Trailer stellten, war, ob Hideo Kojima – Schöpfer der Serie – im Projekt involviert sei. Große Hoffnungen dürften hier nicht bestanden haben, gingen Kojima und Konami 2015 doch getrennte Wege. IGN hakte nach und fragte auch gleich noch nach Kojimas Chef-Designer Yoji Shinkawa.

Die Antwort des Konami-Sprechers: „Sie sind nicht beteiligt. Das Entwicklerteam wird jedoch hart daran arbeiten, dieses Remake und auch die Portierungen (für Metal Gear Solid: Master Collection) zu entwickeln, damit noch mehr SpielerInnen auf der ganzen Welt sie auf mehreren Plattformen genießen können.“

Wer arbeitet also an dem Remake? Die „zentralen Rollen“ werden wohl von Konami-Entwickler übernommen, die „an der Produktion der vergangenen [Spiele der] Metal-Gear-Reihe beteiligt waren“. Diese EntwicklerInnen arbeiten mit Virtuos zusammen, einem Studio, das auch „an der Produktion früherer Einträge in der Metal-Gear-Reihe beteiligt“ war. Dies bestätigt frühere Gerüchte, dass Virtuos – die etwa an Dark Souls Remastered oder auch Uncharted 4 mitarbeiteten – an dem Remake beteiligt sei.

Weitere Remakes möglich

IGN fragte auch bezüglich der Wahl von „Snake Eater“ nach, als sich das Team für die Entwicklung eines Remakes entschied. Immerhin stellt der Ableger bereits den dritten Serieneintrag dar. Der Konami-Sprecher erklärt: „Wir haben uns für ‚Metal Gear Solid 3: Snake Eater‘ entschieden, weil es die Geburt von BIG BOSS (Naked Snake) darstellt, dem Ausgangspunkt der ‚Metal Gear‘-Reihe. Ein weiterer Grund ist, dass sich viele Fans schon seit langem ein Remake dieses Spiels gewünscht haben.“

Stichwort „Fans“: Diese spielen auch darin eine große Rolle, ob Konami künftig Remakes weiterer Serienableger angeht. „In Bezug auf Remakes früherer Spiele der Serie außer Metal Gear Solid 3: Snake Eater werden wir auf die Nachfrage der SpielerInnen hören und entsprechende Überlegungen anstellen“, erklärt der Sprecher.

Bleiben wir aber bei „Snake Eater“. Warum wurde der Titel in „Metal Gear Solid Δ“ umbenannt? „Das Delta-Symbol (Δ) wurde gewählt, weil seine Bedeutung zum Konzept des Remake-Projekts passt“, führt der Konami-Sprecher aus. „Delta ist ein Zeichen aus dem griechischen Alphabet, das in der Mathematik und bei Variablen ‚Änderung‘ oder ‚Differenz‘ bedeutet und auch die Bedeutung hat, einen Betrag zu ändern, ohne die Struktur zu ändern.“

Ein gutes Stichwort, immerhin bestätigt Konami weiter, dass keine Änderungen oder Abwandlungen der Geschichte des Spiels vorgesehen seien.

Snake-Fans müssen die PlayStation-Exklusivität übrigens nicht fürchten, falls sie das überhaupt taten. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater erscheint neben PlayStation 5 auch für Xbox Series und PCs. Wann es soweit ist, bleibt aber vorerst unklar.

via IGN, Bildmaterial: Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, Konami