Mega-Zahlen zu Zelda: Tears of the Kingdom bahnen sich an, erste Rekorde gebrochen

Da ist es also endlich, das lang erwartete Switch-Schwergewicht The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Viele von euch werden ihr Wochenende in Hyrule verbracht und mit Link in sein neues Abenteuer gestartet sein.

Nun neigt sich das das Launch-Wochenende dem Ende zu und Christopher Dring von GamesIndustry.biz zieht ein erstes Fazit.

Fantastischer Startschuss

In einem Twitter-Thread beleuchtet er nämlich die ersten Zahlen zu „Tears of the Kingdom“. Und die sehen ziemlich gut aus. Drings Angaben zufolge habe sich der Titel in Großbritannien bereits nach zwei Tagen zum achtgrößten Zelda-Spiel aller Zeiten gemausert. Zum jetzigen Zeitpunkt habe sich der Titel bereits besser verkauft als die Ableger „Skyward Sword“, „Wind Waker“ oder auch „A Link Between Worlds“.

„Tears of the Kingdom“ sei mit Abstand die größte Spielveröffentlichung des Jahres, dessen Verkaufszahlen stolze 54 Prozent höher ausfallen als bei Hogwarts Legacy. Hierzu der Hinweis, dass es sich lediglich um die physischen Absätze handelt. Dring vermutet einen stärkeren digitalen Start von Hogwarts Legacy – mit Sicherheit kann er es aber nicht sagen, da Nintendo für gewöhnlich keine digitalen Daten öffentlich macht.

Der Start von „Tears of the Kingdom“ sei zudem ganze 173 % stärker als jener des Vorgängers „Breath of the Wild“. Gemessen am Umsatz nimmt der frische Ableger bereits jetzt den Platz als viertstärkster Titel der Serie ein.

Das klingt doch nach einem erfolgreichen Startschuss. Und den hat man sich verdient, wenn man sich die Stimmen zum Spiel ansieht. Und wie fällt euer erster Eindruck nach einem Wochenende in Hyrule aus? Teilt ihn hier mit uns.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo