Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Nach langer Wartezeit und einigen Verschiebungen war es am Freitag so weit: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien für Nintendo Switch. Erneut können Fans in die Welt von Hyrule eintauchen, die wir bereits aus Breath of the Wild kennen. Jedoch ist nicht alles so geblieben, wie man es in Erinnerung hat. Zudem breitet sich eine neue Bedrohung über Hyrule aus, die Link und Zelda in neue Gefahren bringt.

Der neue Zelda Teil bietet dabei nicht nur neue Gefahren und Charaktere, sondern ebenfalls neue Gameplay-Mechaniken, die Link an die wortwörtliche Hand mitgegeben werden. Da gebe es zum einen die Zeitumkehr, die Dinge zurückspult und die Synthese, die Waffen miteinander kombiniert. Des Weiteren kann Link mit der Ultra-Hand schwere Dinge heben, bewegen und kombinieren. Dabei kann so allerhand Unsinn kreiert werden.

Konntet ihr bereits einen ersten Blick ins neue Hyrule-Abenteuer werfen und die neuen Fähigkeiten ausprobieren? Falls ja, vertatet und gerne euren Ersteindruck.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 07. Mai