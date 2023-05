Das war … Kalenderwoche 19/2023

Endlich neues Futter für Zelda-Fans! Neben einer der größten Neuveröffentlichungen des Jahres gibt es auch Gerüchte, was Sony als Nächstes plant. Nach dem Videorückblick haben wir zum Schluss noch zwei neue Reviews zu älteren Spielen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Wartezeit war lange, aber nun ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) erhältlich. Zur Veröffentlichung zeigte Nintendo neben dem Launchtrailer auch eine Videobotschaft der Entwickler. Die Reviews zeigten sich euphorisch, was gewissermaßen im Rahmen der Erwartungen ist. Andere Meinungen haben es hier natürlich schwer. Viele Fans dürften einfach froh sein, dass die Zeit von Nintendos Heimlichtuerei zu einem Ende gekommen ist. Nun ist man natürlich in der Phase der TV-Spots.

Was hat eigentlich Sony in diesem Sommer vor? Ohne konkrete Ankündigungen schießen inzwischen die Gerüchte ins Kraut. Eines davon besagt, dass uns noch im Mai ein PlayStation Showcase erwartet. Falls es so kommt, dürften wir schon sehr bald offiziell davon hören. Vielleicht bestätigen sich dort auch die Gerüchte rund um Konami?

Mit Tales of Seikyu (PC) trat ein neuer Vertreter des Farming-Genres auf den Plan. Selbst kreativ werden könnt ihr in Super Dungeon Maker (Switch, PC), der Baukasten ist ab sofort erhältlich. Neu auch für PlayStation 5 sichern könnt ihr euch Ys IX: Monstrum Nox von Falcom. Im Debüt-Trailer zu Love on Leave (Switch, PC) lernt ihr drei unterschiedliche Schwestern kennen. Einen längeren Einblick könnt ihr euch zu Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg (PS4, PS5, Switch, PC) verschaffen.

Ab sofort steht eine Demo zu Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook (PS4, PS5, Switch) zur Verfügung. In wenigen Tagen startet auch die Open Beta zu Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC), zu Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) stellte man mit Hwoarang hingegen den nächsten Kämpfer vor. Ganz entspannt zeigte sich Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation (Switch). In die Zeitschleife von Loop8: Summer of Gods (PS4, Switch, Xbox One, PC) nimmt uns ein weiterer Trailer aus Japan mit. Auch die Etrian Odyssey Origins Collection (Switch, PC) zeigte sich im längeren Übersichtstrailer.

In einem Monat geht es mit dem Wasserfarben-Abenteuer Dordogne (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) nach Südfrankreich. Bereits nächste Woche erscheint hingegen das Metroidvania Elypse (PC). Einen Dialog könnt ihr euch aus dem Social-Thriller Inescapable: No Rules, No Rescue (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ansehen. Ende des Monats lockt euch Decarnation (Switch, PC) mit Musik von Akira Yamaoka. Inzwischen auch für Nintendo Switch erhältlich ist das deutsche Shoot ’em up Gunvein. Ebenfalls nicht mehr lange warten müssen wir auf die DLC-Erweiterung Reunion of Memories für One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC).

Die beiden neuen Reviews von JPGAMES behandeln zwei Klassiker, welche neu aufgelegt wurden. Zunächst ist Persona 4 Golden (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) nun für moderne Plattformen verfügbar. Die Spielwelt und die Charaktere lohnen sich auch heute noch, die Geschichte besitzt jedoch einige Längen. Noch klassischer ist sogar Final Fantasy VI Pixel Remaster (PS4, Switch) (zum Testbericht). Das zeitlose, hervorragende JRPG kommt mit neuen Features daher, welche das Spielgefühl angenehmer machen.