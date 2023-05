Leckerbissen zu Zelda: Tears of the Kingdom stärken euch für das bevorstehende Abenteuer

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rückt näher. Auf den letzten Metern rührt Nintendo nun noch einmal die Werbetrommel – und zwar mit einer Kollaboration mit dem japanischen Convenience-Store-Betreiber Lawson.

Im Zuge der Kollaboration – die am 9. Mai 2023 an den Start geht – erwarten hungrige Fans sechs Menüs, die an die vielen Nahrungsmittel des Spiels angelehnt sind.

Da wäre etwa ein Curry-Reisball mit diversen Gewürzen. Dieser ist an das streng geheime „Goronengewürz“ angelehnt. Curry-Fans freuen sich weiter über das Curry-Brot mit einem großen Stück Schweinefleisch. Würzig geht es auch mit einem Karaage-Gericht weiter, das an die Chili aus dem Spiel angelehnt ist, die Link in kalten Regionen warm hält.

Ihr mögt es etwas edler? Dann ist vielleicht die Focaccia mit Trüffel-Aroma etwas für euch – das Gericht erinnert an die Maxi-Trüffel. Ähnlich luxuriös präsentiert sich die Muschelsuppe mit Lachsflocken, angelehnt an den Maxi-Lachs.

Und den Durst löscht ihr dann mit einem Kaltgetränk, das an die Schwert-Banane aus dem Spiel erinnern soll, der eine muskelstärkende Wirkung nachgesagt wird.

Fans, die hier zuschlagen, haben die Chance, limitierten Merchandise zu gewinnen – darunter etwa bedruckte Klarsichtmappen oder einen Standlautsprecher im Triforce-Design. Ob eine solche Aktion hierzulande folgt, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt fraglich.

Bereits am 12. Mai erscheint „Tears of the Kingdom“. Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni.

