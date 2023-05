„Concrete Genie“-Studio PixelOpus schließt seine Pforten – unbekanntes Spiel bleibt unbekannt

Sony Interactive Entertainment kündigt an, PixelOpus – das Studio hinter Concrete Genie – zum 2. Juni zu schließen.

Sony schließt Studio hinter „Concrete Genie“

In einem Statement gegenüber IGN erklärte das Unternehmen den Schritt wie folgt:

PlayStation Studios bewertet regelmäßig sein Portfolio und den Status von Studioprojekten, um sicherzustellen, dass sie die kurz- und langfristigen strategischen Ziele der Organisation erfüllen. Im Rahmen eines kürzlich durchgeführten Überprüfungsprozesses wurde entschieden, dass PixelOpus am 2. Juni geschlossen wird.

PixelOpus machte die Auflösung via Tweet bekannt, in dem es sich bei den SpielerInnen für die Unterstützung über die Jahre bedankt.

Die Auflösung kommt vielleicht etwas überraschend, hieß es 2021 doch noch, dass das Studio an einem „aufregenden PS5-Titel“ arbeite. Der Titel sollte in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Animation entstehen, die sich nicht zuletzt für den äußert beliebten Film Spider-Man: Into the Spider-Verse verantwortlich zeichnen.

Ob der Titel noch auf anderem Wege realisiert oder mit der Studioschließung eingestampft wird, bleibt vorerst unklar.

Bildmaterial: Concrete Genie, Sony, PixelOpus