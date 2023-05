Launch-Party: Nintendo kündigt Treehouse zu Zelda: Tears of the Kingdom an

Nintendo hat eine neue Ausgabe von Nintendo Treehouse angekündigt. Das Live-Format, das von Nintendo vor allem in Messezeiträumen genutzt wird, kommt diesmal zu Zelda: Tears of the Kingdom zum Einsatz.

Von der E3 kennen wir Treehouse als „Vertiefungsformat“ – angekündigte Spiele werden mit weiterführenden Spielszenen gezeigt und oftmals von und mit den EntwicklerInnen besprochen. Ob das Treehouse zu Tears of the Kingdom ganz ähnlich sein wird, das muss sich zeigen.

Das Nintendo Treehouse zu Zelda: Tears of the Kingdom wird am 12. Mai um 3:45 Uhr deutscher Zeit beginnen. Treehouse ist ein Format von Nintendo of America und beginnt demzufolge zur angenehmen US-Ortszeit, dort nämlich 18:45 Uhr. Man streamt dort in den Launch des Spiels am 12. Mai hinein, die Show geht bis Mitternacht.

Während des Livestreams möchte man auch „vier Gameplay-Segmente“ zum Spiel präsentieren. An der Kaufentscheidung der meisten Fans dürfte das nichts mehr ändern. Ihr könnt auf der Website von Nintendo live dabei sein.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo