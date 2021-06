PixelOpus: Entwickler von Conrete Genie arbeitet an „aufregenden PS5-Spiel“

Das Sony-Studio PixelOpus arbeitet an einem neuen „aufregenden Titel für PlayStation 5“. Das geht aus Stellenanzeigen hervor, die Gematsu zitiert. Demnach entsteht das Spiel in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Animation (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Auch vor Concrete Genie arbeitete PixelOpus schon an Sony-Spielen, aber Bekanntheit erlangte das Studio mit dem Action-Adventure von 2019, das Mobbing thematisiert und mit dem magischen Pinsel für Aufsehen sorgte.

In Concrete Genie schlüpfen die Spieler in die Rolle des Teenagers Ash, dessen Schicksal sich von heute auf morgen schlagartig ändert: Ash, der Repressalien anderer Jugendlicher ausgesetzt ist, findet einen magischen Pinsel, der allen Zeichnungen Leben einhauchen kann. Mit dieser neuen Kraft ausgestattet, macht es sich Ash zur Aufgabe, seine verschmutzte Heimatstadt Denska in ein lebendiges Kunstwerk voller blühender Landschaften und sympathischer Kreaturen zu verwandeln.

Da das neue Spiel von PixelOpus noch nicht einmal angekündigt ist, werden wir uns wohl noch eine Weile bis zur Veröffentlichung gedulden müssen. Aber die E3 steht vor der Tür… wer weiß.

Bildmaterial: Concrete Genie, PixelOpus, Sony