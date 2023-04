Unbekanntes Pokémon: Neue Details zum rätselhaften „Baby-Terapagos“ enthüllt

Am Freitag tauchte ein bisher unbekanntes Pokémon in der ersten Folge der neuen Anime-Staffel zu Pokémon auf. Jetzt hat The Pokémon Company erste Details zu diesem Pokémon veröffentlicht.

Zunächst bestätigte man die Spekulationen der Fans. „Dieses rätselhafte Pokémon erinnert an das Legendäre Pokémon Terapagos“, heißt es. „Doch sein Name sowie seine wahre Natur sind bisher noch unbekannt.“

Das Legendäre Pokémon Terapagos debütiert in der neunten Spiele-Generation, also in Pokémon Karmesin und Purpur. In der Zukunft, korrekt! Denn Terapagos ist das Titel-Pokémon von „Die Indigoblaue Scheibe“, der zweiten DLC-Erweiterung zu Pokémon Karmesin und Purpur.

Das noch unbekannte „Baby-Terapagos“ stellt man so vor:

Es ist von kleiner Statur und nicht sonderlich stark, doch wenn es hart auf hart kommt, kann es die Energie in seinem Körper kristallisieren und damit einen schützenden Schild erschaffen. Zudem kann es anscheinend einen schlafähnlichen Zustand annehmen, wenn es sich bedroht fühlt. Dazu zieht es seinen Kopf, seine Gliedmaßen und seinen Schwanz in seinen Panzer ein, wodurch es dann wie ein Juwel aussieht.

Das Geheimnis um dieses Pokémon werden Fans in der kommenden Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“ lüften können. Dabei werden Fans die Paldea-Region verlassen und noch tiefer in die Welt von Karmesin und Purpur eintauchen.

Dazu veröffentlichte The Pokémon Company auch drei Bilder, die aus Pokémon Horizonte stammen. Also aus dem Anime, nicht etwa aus Pokémon Karmesin und Purpur. Die Serie ist in Japan jetzt angelaufen und bereits für den Westen angekündigt.

Bildmaterial: The Pokémon Company