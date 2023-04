Marios Eltern im Super Mario Bros. Film: Regisseur verrät, wo die Designs herkommen

Wer bereits die Möglichkeit hatte, Der Super Mario Bros. Film im Kino zu schauen, weiß: Auch Marios und Luigis Eltern tauchen im Film auf. Für Fans der Marke war das sicher ein spannender Anblick, spielten die Eltern der berühmten Klempner-Brüder in den Spielen bislang doch keine Rolle.

Regisseur Aaron Horvath verrät nun, dass man sich das Design der Helden-Eltern nicht einfach aus den Fingern gezogen habe. Im Gegenteil: Nintendo besaß Skizzen der Eltern, die in der Vergangenheit aber ungenutzt blieben.

So entstand die Familie der Klempner-Brüder

Das änderte sich nun aber mit der Produktion des Filmes. Wie Horvath gegenüber Polygon erklärt, sei Nintendo nämlich „voll an Bord“ damit gewesen, die Familie von Mario und Luigi im Film zu beleuchten.

Horvath habe den Helden nicht als „Kerl der plötzlich aus einer Röhre springt und ‚Wahoo!‘ sagt und sich dann ins Abenteuer stürzt“, darstellen wollen. Die Vision sei viel mehr gewesen, dass er „ein echter Typ, mit einem echten Leben und echten Problemen“ sei.

Eine Idee, mit der Nintendo offensichtlich d’accord war. Immerhin habe man Horvath und das Team mit den entsprechenden Skizzen versorgt, die dann auch Verwendung in der Gestaltung der animierten Charaktere fanden.

Horvath führt aus: „Sie schickten uns Charakterskizzen, die sie vor Jahren gemacht und nie benutzt hatten; Marios Vater ist quasi eine 1-zu1-Adaption von [Nintendos] ursprünglichem Design für ihn, das man uns zur Verfügung stellte. Es war wirklich toll, das in den Film bekommen zu können.“

Bezüglich der Mutter und weiterer Familienmitgliedern, erklärt er: „Wir haben ein paar weitere Änderungen an ihr vorgenommen, aber sie kommt ihrem ursprünglichen Design sehr nahe. Und Marios Opa in unserem Film sieht ein bisschen mehr aus wie Mario, aber als wäre er früher ein Boxer gewesen oder so. Bei einigen anderen Familienmitgliedern sind wir ein wenig von ihren Entwürfen abgewichen, aber Mom und Dad waren sehr nah [an den Originalskizzen]. Sehr nah.“

Der Super Mario Bros. Film bricht aktuell alle Rekorde und gilt bereits jetzt als der größte Videospiel-Film aller Zeiten. Zuletzt feierte man den Film übrigens mit zwei Musikvideos zu Jack Blacks (bzw. Bowsers) amüsanter Ballade „Peaches“. Wer übrigens weniger gern ins Kino geht, muss sich auch nicht mehr lang gedulden, den Film zu sehen. Die Heimkino-Version hat bereits einen Termin.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment