Pokémon Karmesin und Purpur: Diese neuen und alten Pokémon erwarten euch in der Erweiterung

Mit der Ankündigung von „Der Schatz von Zone Null“ versetzte The Pokémon Company in dieser Woche die Fans von Pokémon Karmesin und Purpur in Vorfreude. Eine Erweiterung zu den Paldea-Abenteuern durfte fest eingeplant werden, aber nun gibt es Gewissheit.

Auch über die ersten Pokémon, die euch in der Kitakami-Provinz erwarten. Allen voran sind das zwei brandneue Legendäre Pokémon: Ogerpon in „Die Türkisgrüne Maske“ und Terapagos in „Die Indigoblaue Scheibe“.

Darüber hinaus trefft ihr aber auch auf 230 bereits bekannte Pokémon, zu denen Nintendo bereits eine kleine Vorschau gegeben hat. In „Die Türkisblaue Maske“ dürft ihr euch unter anderem auf Milotic und Vulnona freuen. Jugong und Metagross erwarten euch hingen im Winter 2023, wenn „Die Indigoblaue Scheibe“ erscheint.

Und dann sind da natürlich auch noch Boninu, Benesaru und Beatori. Diese Pokémon sind brandneu in der Erweiterung und werden von den Dorfbewohnern von Kitakami verehrt, weil sie die Provinz einst beschützten.

Falls ihr euch den Sammelsoaß schon jetzt verderben wollt, könnt ihr Google anschmeißen und nach einem vermeintlichen Leak suchen. Eine Liste der Pokémon, welche in der Erweiterung verfügbar sein sollen, kursiert bereits. Aber dann verliert euer Abenteuer in Kitakami natürlich einen Großteil seines Reizes.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak