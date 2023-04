Sword Art Online: Alicization Lycoris lädt auf Switch jetzt zum zweiten Story-DLC ein

Nach der Veröffentlichung von Sword Art Online: Alicization Lycoris für Nintendo Switch im vergangenen September ist jetzt der erste DLC seit Januar auf der Hybridkonsole verfügbar. Jetzt legt Bandai Namco den zweiten DLC nach.

In „Blooming of Matricaria“ begleiten Fans Kirito und seinen neuen Verbündeten Rogu im Kampf gegen Round Robin und die Four Lords. Dabei erwarten euch neue Geschichte, Charaktere, Waffen und mehr.

Das Spiel ist darüber hinaus für PlayStation 4, Xbox One und bei PC-Steam verfügbar. Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion*. Die anderen Plattformen wurden bereits mit weiteren DLC bedient.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sword Art Online: Alicization Lycoris, Bandai Namco, Aquria