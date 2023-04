Dating-Sims, Katzen und mehr: Die besten Aprilscherze der Publisher und Entwickler

April, April! Der jährliche Tag des Scherzes ist angebrochen und das haben sich natürlich diverse Publisher und Entwickler zum Anlass genommen, sich – und euch – leichtfüßig auf den Arm zu nehmen.

Nachfolgend eine Auswahl der Aktionen zum 1. April. Denn: Ein bisschen Spaß muss sein!

So kämpft es sich gut

Erst kürzlich wurde der Dolphin-Emulator offiziell für Steam angekündigt – inklusive Steam-Deck-Support. Und das war kein Aprilscherz. Wohl aber die frische Ankündigung von entsprechenden Steam-Achievements.

MiHoYo nutzt die Gunst der Stunde, um diverse Neuzugänge für Genshin Impact mit kurzen Teasern anzukündigen. Und eines haben sie alle gemeinsam: samtige Pfoten. Von Miau, über Meow und Meow Meow, bis Meow? Meow dürften Katzenliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Bleiben wir bei den süßen Vierbeinern. Capcom kündigt nämlich speziellen Hardware-Support für den anstehenden Arcade-Prügler Street Fighter 6 an. Mit den Dynamic Controls können SpielerInnen sich dann nämlich … mit ihren Katzen im Kampf messen.

Gekämpft wird auch in Naraka: Bladepoint. Und zwar nicht zuletzt mit einem Lichtschwert aus Star Wars.

Aber genug gekämpft – ab auf die Tanzfläche. Mit Samba de Amigo: Party Central kündigte man erst kürzlich einen neuen Ableger des Rhythmusspiels an. Nun folgt die Enthüllung eines passenden Kinofilms. Der einzige Haken: „Amigo the Movie“ feiert seinen Kinostart erst am 8. März 2038.

Für die Romantiker unter euch

Ein ganzes Weilchen müssen wir auch auf eine frische Version von NieR Re[in]carnation warten. Mit Reincarnation!! Welcome to Enemy Acadamy winkt nämlich eine Dasing-Simulation für iOS und Android. Etwas Geduld ist allerdings noch gefragt, erscheint der Titel doch am 1. April 12024. Aber mal im Ernst: So absurd klingt die Idee im Kontext „Yoko Taro“ gar nicht oder?

Stichwort „Dating-Sim“: Nippon Ichi Software liefert mit Makai no Prince-sama ein romantisches Visual Novel, das auf der beliebten Strategie-RPG-Serie Disgaea fußt. An der „Disgaea Academy“ treffen diverse ProtagonistInnen der Serie – auf der Suche nach Liebe – aufeinander. Hier geht es zur offiziellen Webseite.

Oh, ihr dachtet, ihr müsstet lange auf „Reincarnation!! Welcome to Enemy Acadamy“ warten? Makai no Prince-sama braucht noch etwas länger. Es erscheint nämlich voraussichtlich am 30. Januar 200000002003 – vorausgesetzt, es gibt keine Verschiebungen. Immerhin könnt ihr eine Kopie von Disgaea 7: Vows of the Virtueless gewinnen, wenn ihr an der Aktion „Who to Date!? I Choose This Guy!“ teilnehmt – ja, das ist kein Scherz. Folgt dafür einfach @nis_prinny und votet für euren Date-Wunschcharakter. Aber flott: Die Aktion dauert nur noch bis nachher um 16:59 Uhr an.

Genug vor dem Bildschirm gehangen? Eine Kooperation zwischen Octopath Traveler und Meitetsu World Travel winkt mit einer Reise durch acht Regionen Japans. Wie passend!

Und wenn ihr das Bedürfnis nach Entspannung habt: Enoa aus CRYMACHINA hält aktuell einen Hanamaru-ASMR-Livestream ab.

Habt einen schönen 1. April!

via Gematsu, Bildmaterial: Nippon Ichi Software